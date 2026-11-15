Кайо Борральо — Юсри Белгаруи: во сколько начало боя на UFC 334, где смотреть трансляцию

Бразилец Кайо Борральо и представитель Нидерландов Юсри Белгаруи встретятся на турнире UFC 334 в ночь на воскресенье, 15 ноября. Поединок в среднем весе состоится на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Бой Борральо и Белгаруи включен в основной кард соревнований и пройдет перед двумя титульными противостояниями. Начало основного карда UFC 334 — в 5.00 по московскому времени. Ориентировочное время поединка Борральо — Белгаруи — 6.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон зависит от продолжительности предыдущих боев.

ММА UFC: Борральо — Белгаруи

В России основной кард UFC 334 покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Полная трансляция турнира также будет доступна на платном телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Смотреть эфир можно на сайте matchtv.ru.

33-летний Кайо Борральо провел в профессиональных смешанных единоборствах 20 боев, одержал 18 побед и потерпел два поражения. Еще один его поединок был признан несостоявшимся. На счету бразильца пять побед нокаутом и четыре — приемами. В марте 2026 года Борральо победил Ренье де Риддера единогласным решением судей.

34-летний Юсри Белгаруи имеет рекорд 11 побед и три поражения. Девять поединков он выиграл нокаутом, два — решением судей. В сентябре 2026 года нидерландец победил Джордена Сантоса.

Следить за результатом встречи можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».