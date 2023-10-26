Фирас Захаби: «Махачев — лучший боец вне зависимости от категории»

Один из самых известных тренеров по MMA Фирас Захаби, который тренировал экс-чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2), уверен, что никто в легком весе не сможет победить россиянина.

«Ислам Махачев — лучший легковес на сегодняшний день, а также лучший боец вне зависимости от категории. Я не думаю, что кто-то может побить его в легком весе. Я не думаю, что у Гейджи, Порье, Оливейры и Дариуша есть шансы. Кто вообще прямо сейчас способен его побить?» — сказал Захаби на своем YouTube-канале.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.