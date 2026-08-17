Гэрри — о проигрыше Махачеву в бою за титул UFC: «Поражения ничего не значат в этом спорте»

Ирландский боец UFC Иэн Мачадо Гэрри обратился к фанатам и своей команде после поражения россиянину Исламу Махачеву в бою за чемпионский пояс в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии.

16 августа 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей.

«Чарльз [Оливейра] научил меня, что поражения ничего не значат в этом спорте. Важно лишь то, каким ты вернешься после поражения. Может, я не победил сегодня. Но я побеждаю каждый день от того, что вы все рядом со мной. Мы только что забрались на вершину горы, но потерпели неудачу. Не надо останавливаться. Мы вернемся и сделаем это снова», — сказал Гэрри в видео, которое опубликовал в соцсетях.

На счету Махачева теперь 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА. У Гэрри 17 побед и 2 поражения.