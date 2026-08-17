Усман поздравил Махачева с установлением нового рекорда в UFC по продолжительности победной серии

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман поздравил россиянина Ислама Махачева с 17-й победой в промоушене подряд.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии 34-летний Махачев победил 28-летнего ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Россиянин одержал 17-ю победу в UFC подряд и побил рекорд, принадлежавший бразильцу Андерсону Силве.

«Поздравляю Махачева с установлением нового рекорда», — написал Усман в соцсетях.

19 июля 39-летний нигериец проиграл единогласным решением судей 32-летнему южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США. У Усмана 21 победа и 5 поражений в профессиональной карьере.