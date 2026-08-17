Камару Усман: «Я могу победить Махачева, но не стал настаивать на бое с Исламом»

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман поделился мнением о возможном поединке с обладателем пояса в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

16 августа 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей в титульном поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии.

«Еще год назад говорил, что в дивизионе появляются хорошие бойцы. Все они могут стать настоящими киллерами в октагоне. Но буду честен. Знаю точно, что главное в боях — это стиль. Я могу победить Махачева. Все вокруг говорят, что я не заслуживаю титульного боя. Я понимаю. И не настаиваю на поединке против Ислама», — сказал Усман в подкасте Pound4Pound.

Махачев одержал 29 побед в 30 боях при 1 поражении в профессиональных ММА. У Усмана 21 победа и 5 поражений.