Шамиль Газиев — Кеннеди Нзечукву: когда бой UFC

Представляющий Бахрейн Шамиль Газиев и нигериец Кеннеди Нзечукву проведут бой в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night 285. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 23 августа, по московскому времени на арене «Голден 1-центр» в Сакраменто (США). Бой Газиев — Нзечукву пройдет в главном карде.

Дата и время боя Шамиль Газиев vs. Кеннеди Нзечукву на UFC Fight Night 285

Турнир пройдет в Сакраменто в ночь на воскресенье, 23 августа. Предварительный кард начнется в 00.00 мск, основной кард — в 03.00 мск. Бой Газиева и Нзечукву ожидается вскоре после начала основного карда — ориентировочно около 03.00 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

36-летний Газиев имеет в профессиональных ММА 14 побед и 3 поражения. В предыдущем поединке он уступил Брэндо Перичичу техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC в Перте 2 мая 2026 года.

34-летний Нзечукву одержал 14 побед, потерпел 6 поражений, еще один бой завершился вничью. В предыдущем поединке нигериец разошелся миром с Маркусом «Бушешей» Алмейдой на турнире UFC Fight Night 13 декабря 2025 года — все трое судей выставили счет 28:28.

Где смотреть бой Газиев против Нзечукву и турнир UFC Fight Night 285

Трансляция турнира UFC Fight Night 285 в полном объеме пройдет на канале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 мск.

Главный кард и ряд боев прелимов покажет телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Результат боя Газиев — Нзечукву и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

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