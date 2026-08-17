Журова связала слова Двалишвили о флаге РФ с завистью к Махачеву

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на критику бойца UFC грузина Мераба Двалишвили в адрес россиянина Ислама Махачева.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.

После завершения поединка члены команды Махачева вышли в октагон с российским флагом. Позже Двалишвили раскритиковал их за этот поступок. По мнению грузина, глава UFC Дана Уайт не должен был позволять команде чемпиона разворачивать флаг РФ в октагоне.

«Это из зависти. Махачев победил, сказал, что российские спортсмены — лучшие в мире. Конечно, это вызвало эмоции», — приводит слова Журовой ТАСС.

35-летний грузин одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. Он встретится с россиянином Петром Яном в титульном бою в легчайшем весе на турнире UFC 333, который пройдет в Абу-Даби 24 октября.