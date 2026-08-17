Махачев назвал Имавова следующим чемпионом UFC в среднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев считает, что француз с дагестанскими корнями Нассурдин Имавов завоюет титул американского промоушена в категории до 84 кг.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

«Французские болельщики, спасибо вам за вашу поддержку. Скоро у вас появится новый чемпион Франции — Нассурдин Имавов», — приводит слова Махачева RMC Sport.

На счету 31-летнего Имавова 17 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся. Имавов занимает третью позицию рейтинга UFC в среднем весе.