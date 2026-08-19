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Харитонов: «Флаг России после боя Махачева порадовал, но воспринял это как должное»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Ислама Махачева поднять российский флаг после победы.

«Почему это должно меня не порадовать? — сказал Харитонов «СЭ». — Порадовало, думаю, всех бойцов. Кто-то, может быть, воспринял как должное. Я тоже воспринимаю это как должное. Нормальная вещь: человек, наш россиянин, победил, поднял свой флаг. Конечно. А какой флаг должен был еще поднят быть? Я другого не вижу. Я тоже, если бы победил, поднял бы российский флаг».

Сергей Харитонов.«Флаг России воспринял как должное». Харитонов: о победе Махачева, конфликтах с Яндиевым и Яном, везении Усика

16 августа на турнире UFC 330 Махачев победил Иэна Гэрри единогласным решением судей и защитил пояс в полусреднем весе.

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Ислам Махачев
Сергей Харитонов
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