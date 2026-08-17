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Сегодня, 07:22

Махачев после победы над Гэрри: «Наследие продолжается...»

Павел Лопатко

Российский боец Ислам Махачев опубликовал пост в соцсети после победы над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии.

«Наследие продолжается...» — подписал 34-летний россиянин несколько фотографий с поединка.

16 августа Махачев победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей и защитил титул.

Теперь на счету россиянина 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в профессиональных ММА. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.

Иэн Мачадо Гэрри и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

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Ислам Махачев
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