Корьме — о рекорде Махачева по количеству побед подряд в UFC: «Речь идет об одном из величайших спортивных достижений»

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился мнением о рекорде россиянина Ислама Махачева по количеству побед подряд в американском промоушене.

16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии 34-летний Махачев победил 28-летнего ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе. Махачев одержал 17-ю победу в UFC подряд и побил рекорд, принадлежавший бразильцу Андерсону Силве.

«Когда Андерсон Силва выигрывал все эти бои и неоднократно защищал свой пояс, одержав 16 побед подряд, никто и представить не мог, что этот рекорд может быть побит. Теперь это сделал Ислам. В историческом контексте речь идет об одном из величайших спортивных достижений, которые мы когда-либо видели, во всех видах спорта. Мы должны отдать должное бойцу, который продолжает демонстрировать, что он один из величайших всех времен. И, возможно, даже лучший боец, когда-либо выступавший в UFC», — приводит слова Кормье ActuMMA.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в профессиональных смешанных единоборствах.