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Сегодня, 18:49

Экс-боец UFC Флориан — о Гэрри в бою с Махачевым: «Если так хочется пообниматься, подожди окончания поединка»

Сергей Филин

Бывший боец ММА и финалист первого сезона проекта The Ultimate Fighter Кенни Флориан раскритиковал ирландца Иэна Мачадо Гэрри за поведение во время титульного боя в полусреднем весе с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии.

16 августа 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей.

«Если тебе так хочется пообниматься, подожди окончания боя. Жутко раздражает. Для некоторых бойцов это практически стандартная тактика снятия стресса, способ ненадолго ослабить напряжение. Не знаю, звучит ли это странно, но я считаю, что во время поединка бойцы должны драться», — написал Флориан в соцсетях.

Ислам Махачев.Махачев одержал 29 побед и побил кучу рекордов. На каком месте Ислам в списке величайших за всю историю?

Махачев одержал 29 побед в 30 боях при 1 поражении в профессиональных ММА. У Гэрри 17 побед и 2 поражения.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Кенни Флориан
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