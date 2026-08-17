Экс-боец UFC Флориан — о Гэрри в бою с Махачевым: «Если так хочется пообниматься, подожди окончания поединка»

Бывший боец ММА и финалист первого сезона проекта The Ultimate Fighter Кенни Флориан раскритиковал ирландца Иэна Мачадо Гэрри за поведение во время титульного боя в полусреднем весе с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии.

16 августа 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей.

«Если тебе так хочется пообниматься, подожди окончания боя. Жутко раздражает. Для некоторых бойцов это практически стандартная тактика снятия стресса, способ ненадолго ослабить напряжение. Не знаю, звучит ли это странно, но я считаю, что во время поединка бойцы должны драться», — написал Флориан в соцсетях.

Махачев одержал 29 побед в 30 боях при 1 поражении в профессиональных ММА. У Гэрри 17 побед и 2 поражения.