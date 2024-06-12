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Сегодня, 10:53

Тренер Порье: «Царукян — клоун»

Давид Хачатрян
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Дайя Али Дэвис, тренер четвертого номера рейтинга Дастина Порье (30-9), прокомментировал слова первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3), который заявил, что Порье ментально сломался в бою с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1).

«Этот парень изображает любовь и уважение в зале, но, когда у него появляется возможность нанести удар, он ее не упускает. Поступок #### [нецензурное слово], он клоун», — написал Дэвис в соцсетях.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Дастин Порье
Ислам Махачев
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