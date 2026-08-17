Ян готовится в Кисловодске к бою против Двалишвили на турнире UFC 333

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян готовится к третьему поединку против грузина Мераба Двалишвили в России.

«Петр готовится в Кисловодске», — сказал ТАСС представитель команды Яна.

Третий бой соперников пройдет 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

33-летний Ян в ММА одержал 20 побед и потерпел пять поражений. Последний раз он выходил в октагон 7 декабря 2025 года, победил Двалишвили и завоевал пояс чемпиона. Первая встреча соперников состоялась 11 марта 2023 года — тогда сильнее оказался грузинский боец.