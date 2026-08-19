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Харитонов: «Ян написал мне неприятные вещи после победы над Мерабом»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Петр Ян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» рассказал о разногласиях с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«У нас были какие-то свои недопонимания, — сказал Харитонов «СЭ». — Он про меня что-то говорил, я про него что-то говорил. Помню, в одном из интервью сказал: мне без разницы, выиграет он или проиграет, мне вообще фиолетово. Вот я так сказал. Было такое мнение.

Петр Ян мне потом написал в личных сообщениях неприятные вещи. Я ему сказал: «Петь, не хочу с тобой ругаться». А позже мне, честно говоря, понравилось, как он победил Двалишвили, в какой доминирующей манере. Я ему прямо написал: «Молодец, поздравляю!» Он мне ничего не ответил. Но я в любом случае сказал: «Молодец, победил, флаг тебе в руки». Какие бы у нас ни складывались отношения с Петром, я никогда и не пытался, чтобы он был моим другом. Он спортсмен, как и все. Но мне в любом случае было приятно, когда он победил Двалишвили», — сказал Харитонов «СЭ».

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Петр Ян и Мераб Двалишвили ранее дважды встречались в UFC. В первом поединке победу одержал грузинский боец, во втором россиянин взял реванш. Харитонов ранее публично критиковал Яна, после чего между бойцами произошла перепалка в соцсетях.

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