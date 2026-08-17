Конор Макгрегор поддержал Иэна Гэрри после поражения от Ислама Махачева

Бывший двойной чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор поддержал своего соотечественника Иэна Мачадо Гэрри после поражения от россиянина Ислама Махачева в бою за титул в полусреднем весе.

16 августа 28-летний Гэрри проиграл 34-летнему россиянину единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии.

После поражения Гэрри обратился к своей команде и фанатам. Он опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что поражения в UFC ничего не значат.

«Менталитет чемпиона», — написал Макгрегор в комментариях к сообщению Гэрри.

После боя с Махачевым у ирландца 17 побед и 2 поражения в профессиональных ММА. На счету россиянина 29 побед и 1 поражение.