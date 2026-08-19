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Тактаров: «Сейчас будет очень востребован бой-реванш Махачева с Гэрри. Обязательно на него полетел бы»

Константин Белов
Корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем Ислама Махачева.

«Сейчас будет очень востребован бой-реванш Махачева с Гэрри. Я редко куда-то летаю на бои, то на него бы обязательно пошел. Настолько меня впечатлило их первое противостояние. Конечно, Махачев сделает с Хавьером Мендесом изменения в тренировочном лагере, поменяется немного тактика. И Гэрри однозначно вырастит. Правда, ему для этого надо как можно быстрее сменить весь тренерский штаб. От них не было ни одного нормально и толкового совета во время боя», — сказал Тактаров «СЭ».

В последнем бою 34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:47) за пояс в полусреднем весе на турнире UFC 330.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.

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Ислам Махачев
Олег Тактаров
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