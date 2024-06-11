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Махачев — самый зрелищный чемпион в истории легкого веса. Никто за четыре титульника не получал пять бонусов

Махачев за четыре титульных боя получил пять бонусов
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
Финишер.

Ислам Махачев задушил Дастина Порье на UFC 302 и получил сразу два послематчевых бонуса — «Бой вечера» и «Выступление вечера».

Выиграть титульный бой с двойным поощрением за зрелищность — огромная редкость, за 18 лет вручения бонусов всего пяти бойцам среди мужчин удавалось это.

Ислам Махачев / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Дастином Порье

Джастин Гэтжи / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Тони Фергюсоном

Макс Холлоуэй / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за титульный бой с Брайаном Ортегой (бой за пояс BMF, где Холлоуэй забрал два бонуса, мы не учитывали)

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Федор Емельяненко. Еще две победы — и Махачев станет величайшим. Обойдет и Федора, и Хабиба

Ти Джей Диллашоу / выиграл «Бой вечера» и «Выступление вечера» за первый титульный бой с Ренаном Барао

Андерсон Сильва / выиграл «Бой вечера» и «Сабмишен вечера» за титульный бой с Дэном Хендерсоном и выиграл «Бой вечера» и «Сабмишен вечера» за титульник с Челом Сонненом. Сильва брал оба бонуса и за бой с Гриффином, но тот бой не был титульным

Махачев выигрывал бонус в каждом из своих четырех титульников, ни одному другому чемпиону в истории легкого веса UFC не удавалось драться с такой зрелищностью с подобным постоянством. У Ислама уже пять бонусов в титульниках, у занимающего по этому показателю второе место Фрэнки Эдгара — только три. Это притом что Эдгар провел на два титульника в легком весе больше.

Фото USA Today Sports

Что удивительно, до выступления в поединках за пояс Махачев за предыдущие 12 боев в UFC выиграл всего один послематчевый бонус — в бою с Арманом Царукяном. Конечно, стоит учитывать, что бонус — вещь очень субъективная, часто прихоть начальства, на него влияют факторы личной популярности, позиций в организации, то, как прошел конкретный турнир, какие финиши были у других участников карда и т. д. Махачев одерживал яркие победы с Тибау, Джонсоном, показал подавляющую доминацию и первоклассный грэпплинг с Добером — все эти выступления заслуживали бонуса, но боссы UFC выписывали чеки другим.

Ислам Махачев празднует победу над Дастином Порье. Махачев — первый боец в истории UFC, кто побеждал сабмишеном в каждом раунде!

Зато теперь все факторы работают на Ислама, и сам он превратился в неумолимого финишера, который затмевает все другие досрочные победы в карде.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
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