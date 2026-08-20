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Царукян: «Вероятно, следующим для Топурии будет бой с Майклом Чендлером»

Евгений Козинов
Корреспондент

Армяно-российский боец Арман Царукян считает, что следующим соперником грузино-испанского бойца Илии Топурии может стать американец Майкл Чендлер.

«Он все еще восстанавливается, и, вероятно, следующим для него будет бой с Майклом Чендлером, а затем он вернется и подерется за титул. Кто еще? После этого боя ему нужен кто-то попроще, легкий соперник, а уже после этого он сможет снова выйти на титульный бой.

Есть много сильных бойцов. Я, Оливейра, Пэдди Пимблетт, Топурия. Макс Холлоуэй тоже очень хорош. Но когда я побью Раффи, то буду драться за титул, а затем смогу сам выбрать, с кем хочу встретиться», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале UFC on Paramount+.

15 июня Топурия проиграл техническим нокаутом Джастину Гейджи. До этого поединка его рекорд составлял 17-0.

На турнире UFC 331, который состоится в ночь с 19 на 20 сентября на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, Царукян проведет бой против бразильца Маурисио Руффи.

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. У 30-летнего Руффи — 14 побед и 2 поражения.

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Арман Царукян
Илия Топурия
Майкл Чендлер
UFC
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