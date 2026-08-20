Яир Родригес снялся из-за травмы с боя против Жана Силвы на турнире Noche UFC 4

Мексиканский боец Яир Родригес снялся с боя против бразильца Жана Силвы на турнире Noche UFC 4, который пройдет 13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США). Родригеса заменит американец Хосе Дельгадо.

«Я получил травму. Пытался продолжить подготовку, но понял, что драться в таком состоянии было бы безответственно», — написал Родригес в соцсети.

33-летний Родригес провел за карьеру 26 боев — 20 побед, 5 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.