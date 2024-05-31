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31 мая, 22:55

Олейник: «Гильотина Порье? Возможно, он пытается не финишировать, а измотать соперника»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о Дастине Порье, которому предстоит провести титульный поединок против Ислама Махачева на UFC 302.

— Мы работали с Порье, я с ним тренировался, — сказал Олейник «СЭ». — Мой вес был где-то 105 кг, у него — 85, наверное. Хороший, крепкий парень. Не самый зверски сильный, но далеко не самый слабый.

— Вы называли гильотину приемом, который уже устарел. Над Порье сейчас посмеиваются любители ММА, потому что он постоянно пытается ее провести, но так ни разу и не смог. Как думаете, зачем Порье так упрямо пытается поймать на нее соперника?

— Саша Шлеменко вообще не борец, тем не менее, он этим приемом многих людей взял, поддушил, подломал. Поэтому вопрос в том, как ты его делаешь. Порье вообще из борьбы вышел. Вполне возможно, он этим действием пытается изматывать. Если тебя атакуют гильотиной, то ты не можешь вырваться, тебе тяжело дышать, ты в достаточно уязвимом положении, не можешь напасть, ударить. Вполне возможно, это просто одна из хороших позиций для него. Даже не для того, чтобы закончить, а чтобы поизматывать, поизмучивать, может, самому даже передохнуть и побыть в позиции более-менее выигрышной.

1 июня в Омске состоится турнир SFC 10, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Александр Шлеменко
Дастин Порье
Ислам Махачев
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