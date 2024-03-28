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28 марта, 15:25

Шон О'Мэлли: «Я готов убить, если в мой дом ворвутся грабители»

Шон О'Мэлли заявил, что опасается за себя и свою семью
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-1) заявил, что опасается за себя и свою семью.

— Пару дней назад я обходил свой участок, потому что увидел на улице машину. Я ходил с пистолетом наготове. Я был настроен так: «Моя семья в моем доме. Это не игра. Я не знаю, что у них на уме». В дом Чито [Марлона Веры] вломились. Я не хочу, чтобы кто-то пытался украсть мои вещи. Они думают: «О, он богатый, у него есть деньги, у него есть все». Я готов убить. Так что я просто ходил со своим пистолетом.

Люди продолжают находить мой дом. Это капец как раздражает. Я хочу поставить на дороге знак: «Если вы перейдете эту черту, вас могут застрелить». Что-нибудь в этом роде. Не подходите к моему дому, даже если я вам нравлюсь и вы хотите сделать мне подарок.

Я попросил охрану установить потрясающие камеры слежения, движения, свет и все такое. Просто высококлассное оборудование, оно было капец каким дорогим. Но оно того стоило, — сказал О'Мэлли на подкасте TimboSugarShow.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Шон О`Мэлли
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