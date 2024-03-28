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28 марта, 14:45

Сарнавский: «Уиттакер — самый серьезный соперник в карьере Чимаева в UFC»

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Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский поделился ожиданиями от боя между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Уиттакер — самый серьезный соперник для Чимаева в его карьере в UFC. Если мы берем Камару Усмана и Гилберта Бернса — это опытные бойцы, давшие конкурентные бои Хамзату. Их Чимаев не переехал, но Уиттакер — природный средневес, поэтому предстоит очень непростой бой», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.

Бой между Чимаевым и Уиттакером состоится 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате 5 раундов. Победитель этого боя поборется за титул, сообщил президент организации Дана Уайт.

Источник: MMA.Metaratings
Александр Сарнавский
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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