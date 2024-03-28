Дана Уайт: «Я был асфальтоукладчиком, и это была самая лучшая работа в моей жизни»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что в молодости укладывал асфальт, и эта работа научила его ценить тяжелый труд рабочего класса.

«Я был асфальтоукладчиком у сумасшедших итальянских парней из Бостона, братьев Евангелиста, — сказал Уайт в интервью Sage Steel Podcast. — Но это была самая лучшая работа в моей жизни. Самая лучшая работа в моей жизни, потому что она показала мне, что такое настоящая работа. Когда ты укладываешь асфальт, строишь, заливаешь бетон и занимаешься подобными вещами, вот тогда ты действительно узнаешь, что такое настоящая работа, что такое тяжелый труд. Люди, которые работают на строительстве, укладке асфальта и тому подобных вещах, встают каждый день и упорно трудятся».

Уайт стал владельцем UFC в 2001 году, когда братья Фертитта купили организацию за 2 миллиона долларов и назначили его президентом компании.