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28 марта, 15:30

Дана Уайт: «Я был асфальтоукладчиком, и это была самая лучшая работа в моей жизни»

Дана Уайт признался, что в молодости укладывал асфальт
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что в молодости укладывал асфальт, и эта работа научила его ценить тяжелый труд рабочего класса.

«Я был асфальтоукладчиком у сумасшедших итальянских парней из Бостона, братьев Евангелиста, — сказал Уайт в интервью Sage Steel Podcast. — Но это была самая лучшая работа в моей жизни. Самая лучшая работа в моей жизни, потому что она показала мне, что такое настоящая работа. Когда ты укладываешь асфальт, строишь, заливаешь бетон и занимаешься подобными вещами, вот тогда ты действительно узнаешь, что такое настоящая работа, что такое тяжелый труд. Люди, которые работают на строительстве, укладке асфальта и тому подобных вещах, встают каждый день и упорно трудятся».

Уайт стал владельцем UFC в 2001 году, когда братья Фертитта купили организацию за 2 миллиона долларов и назначили его президентом компании.

Дана Уайт
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