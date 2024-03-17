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17 марта, 10:55

Чендлер ответил Махачеву: «У меня есть план, и ты его часть»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) отреагировал на слова чемпиона дивизиона Ислама Махачева (25-1), который заявил, что Чендлер каждую ночь мечтает о бое с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Спасибо за непрошеный совет, Ислам. Я прекрасно сплю по ночам... У меня есть план, и ты его часть, чемпион», — написал Чендлер в соцсети X.

Чендлер должен провести свой следующий поединок против Макгрегора. Дата и место боя пока неизвестны.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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