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17 марта, 11:13

Макгрегор: «Я прекратил полноценные тренировки и начал немного пить»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) подтвердил, что скоро начнет тренировочный лагерь, чтобы подраться с Майклом Чендлером (23-8).

«Я завершаю это турне, у меня впереди празднование Дня святого Патрика, а потом я вернусь и перестроюсь, — сказал ирландец The Mac Life. — Я проверю себя на беговой дорожке, сделаю круговой тест и пройду быстрый путь, и вернусь в строй. У меня был лагерь в Каннах, на юге Франции, был лагерь в Дубае, со мной тренировались чемпионы мира, я надеялся на декабрьскую дату, потом на январскую, потом сроки все время отодвигались, потом я потерял интерес и на какое-то время прекратил тренировки. Я имею в виду, что не прекращаю тренировки, я всегда тренируюсь, но прекращаю полноценные тренировки и [начинаю] понемногу пить. Так что я собираюсь вернуться, перестроиться, пройти полное тестирование и быть готовым к бою. Дата будет назначена, и тогда я буду готов зажигать».

Макгрегор следующий поединок проведет против Чендлера. Дата и место боя пока неизвестны.

Конор Макгрегор
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