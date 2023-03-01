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1 марта, 15:10

Биография Магомеда Исмаилова: детство в Москве, вражда с Минеевым и безумные гонорары

Отдел единоборств «СЭ»
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Магомед Исмаилов.
Фото Соцсети
Далеко не все в карьере Лысого Хищника проходило гладко.

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса. Бой станет реваншем — чуть больше двух лет назад Исмаилов победил Ивана по правилам ММА на турнире ACA 115.

Данные Исмаилова

Магомеду Исмаилову 36 лет, его рост — 176 сантиметров, вес — 84 килограмма (во время последних поединков по правилам ММА).

Детские годы и юность

Где и когда родился Исмаилов?

Биография Магомеда Исмаилова началась в Нижнем Тагиле, где он родился 21 июня 1986 года. Отец будущего бойца, Гасан Исмаилов, был строгим человеком, как признавался сам Мага. «Отец сказал, что я «хъумор», что в переводе с аварского означает «хищник», а я говорю: «Я весь в отца!» Когда за мои косяки он сильно меня бил, он не забывал подытожить: «Никого не бойся сынок, сильнее, чем я, тебя уже никто не побьет». Я горд быть сыном своего отца и стараюсь делать все, чтобы он был горд своим сыном!» — рассказывал Исмаилов.

Магомед Исмаилов с отцом. Фото Соцсети
Магомед Исмаилов с отцом.
Фото Соцсети

По национальности Магомед Исмаилов наполовину аварец, наполовину кумык, так как отец Магомеда — аварец, а мама — кумычка. Также у Магомеда есть старший брат Рамазан, который сейчас исполняет функции его тренера. Хотя Исмаилов родился на Урале, уже в 9 лет парень переехал в родной Дагестан. Это случилось после того, как Мага подрался в школе. Боец до сих пор помнит, как его спровоцировали в тот день.

«Я свои деньги на столовую в школе уже потратил. А он подошел ко мне и стал перед лицом рулетом махать. Ну, я и укусил этот рулет. Парню это не понравилось, он начал ногами на меня прыгать — причем видно было, что он точно только по фильмам учился драться. И я его побил. Я тогда уже самбо занимался — меня туда отдали еще до школы совсем мелкого», — вспоминал Исмаилов в интервью «Матч ТВ».

Сначала Исмаилов жил в селе Гели, а затем — в Махачкале, где в 12 лет начал заниматься вольной борьбой. Именно в этом виде спорта Магомед и начал спортивную карьеру. В 14 лет Магомед перебрался в Москву. По воспоминаниям бойца, если в Дагестане после драки можно было тут же побрататься, то в столице было сложнее. Поэтому Исмаилов чаще сидел дома с дядей, ел булочки и смотрел спортивные каналы.

Фото Исмаилова в детстве и юношестве

Магомед Исмаилов в детстве и юношестве. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов в детстве и юношестве. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов в детстве и юношестве. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов в детстве и юношестве. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов в детстве и юношестве. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Спортивная карьера

В Москве Магомед сначала занимался на турнике и брусьях, а позже пошел на борьбу в школу «Трудовые резервы». Впоследствии он брал бронзовые медали чемпионата Дагестана, становился чемпионом первенства Москвы, а также заслужил звание мастера спорта.

Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Во время службы в армии Магомед попал в железнодорожные войска, где освоил технику армейского рукопашного боя и регулярно выступал на соревнованиях. Он становился призером международного мемориального турнира генерала армии Маргелова, завоевывал звание мастера спорта. После армии Исмаилов занимался боевым самбо под руководством тренера Владимира Осии в московском клубе Golden Team. В 2010 году Магомед взял серебро чемпионата России по боевому самбо, а через год завоевал золото на турнире памяти Рината Садыкова. В 2012 году Мага стал первым на чемпионате мира по боевому самбо и заслужил звания Мастера спорта России международного класса.

Достижения Исмаилова

· чемпион мира по боевому самбо

· обладатель серебряной и золотой медали чемпионата России по боевому самбо

· чемпион турнира памяти Рината Садыкова по боевому самбо

· обладатель бронзовой медали Чемпионата Дагестана по вольной борьбе

· чемпион и многократный призер первенств Москвы по вольной борьбе

· чемпион и призер международных мастерских турниров по вольной борьбе

· победитель первого чемпионата России по ММА

· призер международного мемориального турнира генерала армии В. Ф. Маргелова по армейскому рукопашному бою

· мастер спорта России международного класса

· мастер спорта по армейскому рукопашному бою

· мастер спорта по вольной борьбе

В каких промоушенах выступал Исмаилов?

До победы на ЧМ Исмаилов уже дебютировал в смешанных единоборствах. Первым соперником стал Максим Булахтин, к которому испытывал сильную неприязнь из-за взглядов Максима и его поведения во время боя. Магомед победил удушающим приемом во втором раунде, а за тот бой заработал 12 тысяч рублей. Поединок прошел в промоушне М-1 — всего Исмаилов бился в этой организации четыре раза. На третий он потерпел первое поражение. Нолик из рекорда Маги забрал Анатолий Токов, который поймал Исмаилова на болевой в середине первого раунда. После поединка Исмаилов разгромил раздевалку, за что заплатил около трети гонорара — 18 тысяч рублей.

На старте ММА-карьеры Магомед бился не только в России, но и, например, в Китае и Франции. В Париже Лысый Хищник проиграл второй раз в карьере, но это поражение он не признает до сих пор, так как считает, что в поединке с Ксавье Фупа-Покамом его несправедливо засудили. В титульном поединке Исмаилов проиграл раздельным решением, а больше всего в тот вечер его впечатлил не соперник, а Фрэнсис Нганну, который победил болевым приемом в четвертом профессиональном бою.

После того поражения Исмаилов только прибавлял: он выдал серию из семи побед подряд, причем шесть из них закончились досрочно в первом раунде. Параллельно Магомед принялся раскручивать социальные сети. Как позже признавался боец, он не стал бы таким популярным без этого инструмента. Именно в соцсетях зародилось его противостояние с Владимиром Минеевым, которое уже можно назвать культовым для российских ММА. Из простого обмена колкостями все переросло в реальную вражду, отчего первый бой ждало огромное количество фанатов.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото Соцсети
Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Поединок закончился вничью, благодаря чему осталась возможность провести реванш. Оппоненты не прекратили вражду. У них случались такие стычки, после которых интерес ко второму бою превзошел ожидания первого. Например, бойцы сцепились в турецком Белеке, а спустя полтора года устроили массовую драку прямо во время турнира Fight Nights, где пытались раскрутить реванш. Второй поединок закончился победой Минеева, после чего отношения соперников наладились. Теперь они если и проведут трилогию, то такой вражды ожидать вряд ли стоит.

Между поединками против Волжанина Исмаилов провел еще четыре громких боя и выиграл в каждом из них, окончательно обозначив себя главной звездой российских единоборств. Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде, победил Артема Фролова единогласным решением, избил Александра Емельяненко в тяжелом весе и победил решением Ивана Штыркова.

Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

После того как Магомед проиграл в третий раз в карьере, он решил немного сменить род деятельности, а именно переключиться с ММА на бокс. Магомед дебютировал в профессионалах поединком против Оланреваджу Дуродолы зимой 2022-го. Мага победил нигерийского экс-чемпиона мира по версии WBC единогласным решением судей, а в октябре снова выступил по боксу — побил сербского бойца ММА Александра Илича, отомстив таким образом за Александра Шлеменко.

Где сейчас выступает Исмаилов?

В декабре состоялся поединок Исмаилова и Шлеменко по правилам ММА на турнире RCC 13. Этот бой раскручивали больше года и несколько раз переносили. Магомед перебил Шторма в стойке и снова победил решением, доказав, что способен переживать кардионагрузки, несмотря на проблемы с выносливостью в реванше против Минеева.

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Фото Соцсети
Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Следующим соперником Магомеда должен стать Иван Штырков. Бойцы остались в отличных отношениях после первого поединка, но теперь они смогут заработать серьезные гонорары в бою по правилам бокса на турнире RCC Boxing. Штырков после поражения от Маги не проигрывал ни разу: он выиграл пять боев по ММА и удачно дебютировал в профессиональном боксе, одолев Ивана Смирнова на турнире Hardcore.

Какие гонорары у Исмаилова?

Сообщалось, что за бой против Александра Шлеменко Магомед Исмаилов заработал 200 тысяч долларов (около 14 млн рублей по курсу на декабрь 2022-го). За боксерский поединок с Александром Иличем Исмаилов, по собственному заявлению, получил 30 млн рублей. Зарплата Исмаилова за бой против Штыркова пока не раскрывалась.

После боя с Иваном перед Магомедовым открываются другие финансово выгодные перспективы. Например, его давно пытаются свести с бойцом поп-ММА Тимуром Никулиным. Сам Исмаилов говорил, что готов подраться с заведомо более слабым соперником, если ему заплатят за этот поединок 50 млн рублей.

Личная жизнь

Семья Магомеда Исмаилова

Магомед иногда выкладывает в соцсети фотографии с дочерью Сафией, которая родилась в 2016 году. А вот как выглядит жена бойца, подписчикам неизвестно. Известно лишь, что свадьба Магомеда состоялась, по его словам, на следующий день после поединка с Ибрагимом Тибиловым, который был 8 ноября 2015 года. А после победы над Александром Емельяненко Исмаилов поблагодарил супругу, которая мужественно терпит его непростой характер.

Друзья спортсмена

Магомед Исмаилов дружит со многими бойцами. В его социальных сетях можно найти фотографии с такими известными спортсменами, как Вагаб Вагабов, Сухраб Магомедов, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Спортсмен сейчас

Фото спортсмена сейчас

Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магомед Исмаилов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Где сейчас живет Исмаилов

В данный момент Магомед Исмаилов проживает в Москве.

Соцсети Исмаилова

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Александр Шлеменко
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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