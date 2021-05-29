Волкановски проведет бой с Ортегой в сентябре

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски проведет поединок против Брайана Ортеги 4 сентября в Лас-Вегасе в рамках карда турнира UFC 266.

«Я думаю, что это будет начало сентября. Вероятно, это будет в США», — цитирует Волкановски MMA Junkie.

Бой Волкановски — Ортеги должен был пройти 27 сентября на UFC 260, но был отменен, так как Волкановски сдал положительный тест на коронавирус.