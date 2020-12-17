Виталий Минаков: «По-прежнему хотел бы провести бой с Харитоновым»

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал в интервью «СЭ», что все еще хотел бы провести бой с Сергеем Харитоновым. Сейчас оба являются бойцами Bellator.

13 ноября на Харитонова напала боец UFC Адам Яндиев, после чего ему потребовалась госпитализация. Через примерно 10 дней спортсмены помирились. Минаков прокомментировал их примирение шуточным постом в Instagram.

— Почему высмеяли Сергея Харитонова у себя в Instagram?

— Я не Харитонова высмеял, я посмеялся над всей ситуацией, над конфликтом между ним и Адамом Яндиевым. Возник конфликт, эмоциональный, да. Зачем потом напоказ выставлять это грязное белье? Это мужской конфликт, который должен был завершиться без фотоаппаратов, телекамер и комментариев блогеров и журналистов. Мне, откровенно говоря, было смешно. Хотя я нормально отношусь и к Адаму, и к Сергею, с уважением. Просто странно, что они выкинули всю эту историю в интернет, это дурно попахивает. А так — обычный мужской конфликт. У каждого своя правда. Чего лезть и копаться в том, что мы услышали? Мы все равно не узнаем, что за этим кроется, да нам это и не нужно. Хотелось бы пожелать, чтобы таких историй не возникало. Продолжение этого конфликта было уже не совсем мужским. Все конфликты мы должны решать сами, никого не подключая к этим вопросам.

— С другой стороны, было бы странно, если бы Харитонов молчал после нападения, ведь видео попало в интернет. Яндиеву тоже было сложно молчать после интервью Харитонова. Потом они урегулировали конфликт, нужно было дать этому какую-то огласку.

— Можно было бы и прокомментировать, но без подробностей. Сказать: «Да, был конфликт, мы сами разберемся». Харитонов дал повод задавать себе вопросы и начал отвечать на них. Адам тоже начал парировать, ему надо было как-то защищаться. В итоге мы перестирали столько грязного белья на всю страну... Они посмешили людей, вы же видите, какая была на самом деле негативная реакция. Зачем выносить этот сор на всеобщее обсуждение? Можно было решить все самим. Это выглядело бы достойно.

— Вы говорили, что хотели бы провести с Харитоновым бой. Ваша позиция по этому поводу не изменилась?

— Нет, не изменилась. Мы с Сергеем разговаривали на этот счет. Мне говорили, что Сергею несколько раз предлагали бой со мной, а он отказывался. Как я понял, было не так, он запросил серьезную сумму гонорара. Мы с ним как-то встретились в Америке, поужинали, поговорили. Он со своей стороны тоже прав, говоря: «Зачем нам драться за копейки?» С другой стороны, есть разумные пределы, есть рынок, максимальные цифры, которые есть для каждого из нас на определенный момент времени. Серега в принципе имеет право просить серьезный гонорар, ведь его имя достаточно громкое. Если когда-то это противостояние организуют, мы бы выступили.

(Илья Андреев)

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