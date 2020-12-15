«Не собираюсь завершать карьеру, это совершенно точно». Очень опасный русский тяж рвется в бой, но ему мешают

Большое интервью с Виталием Минаковым

Виталий Минаков. Возраст: 35 лет. Страна: Россия. Весовая категория: до 120,2 кг. Победы: 22. Поражения: 1. Ничьи: 0.

В 2013 году Виталий Минаков победил Александра Волкова и стал чемпионом Bellator. В 2014-м он защитил титул в бою с Чейком Конго. После этого в бойцовской карьере Минакова начались проблемы: травма, из-за которой чуть не ушел из ММА (все детали Виталий не раскрывает), разногласия с Bellator, проигранный реванш Конго, когда вышел в клетку после болезни, похудевший на 10 килограммов. В августе 2019-го Минаков быстро нокаутировал в Bellator Тимоти Джонсона, через два месяца должен был подраться с ХавиАйялой, но ему отказали в американской визе. 2020-й Минаков пропустил полностью. Логичный вопрос: а он вообще собирается продолжать? Все же быть бойцом — не единственная работа Виталия. Когда-то он был депутатом Брянской областной думы, а сейчас — советник руководителя Росмолодежи.

«Готовился к бою на конец сентября. Соперником должен был стать Васселл»

— Я смотрю, вы весь в работе.

— Что поделаешь? Пока есть ограничения, везде отменяют турниры, перекрываются спортивные возможности. Надо же чем-то заниматься.

— В начале сентября вы выкладывали фото со сбора в Москве, где тренировались, в частности с Александром Волковым. Но уже в 20-х числах сентября начали выкладывать фотографии с форума. Получается, у вас намечался бой, но отменился?

— Да, у меня была подготовка к бою, я должен был выступить в Италии на турнире Bellator, если не ошибаюсь, в 20-х числах сентября. В сентябре планировалось три турнира в Европе: два в Италии, один во Франции. На одном из них я должен был провести бой, готовился к нему. Ближе к финальному этапу подготовки пришла неприятная новость о том, что или турнир отменили, или россиянам перестали давать возможность получить визу либо закрыли въезд в Италию. После этого все подвисло, новостей нет. Но после Нового года планирую заняться оформлением американской визы. Вроде бы есть понимание причины отказа в выдаче визы. Уверен, что мы все это подчистили. Во многом это было связано с профессиональной деятельностью. Сейчас есть изменения в моей профессиональной деятельности. Тех направлений, которые были в моей деятельности и мешали получению визы, сейчас уже нет. Думаю, есть смысл в очередной раз попытаться получить визу. Вполне возможно, что в 2021 году я выступлю где-нибудь в Штатах.

— Кто должен был стать вашим соперником?

— Соперник два раза менялся. Кажется, должен был драться с Линтоном Васселлом. Полутяж, который перешел в тяжи. До него я должен был драться с крепким парнем, не помню точно, не отложилась фамилия. Подготовка проходила нормально. Я готовился с Александром Сидориным, мы ездили на спарринги в «Стрелу», там хороший лагерь организовала команда Саши Волкова. Много разносторонних тяжей — и ударников, и борцов. На спарринги попадать удавалось редко, но в целом было неплохо. К сожалению, бой отменили, и вся подготовка пошла насмарку. Это жизнь, мы сейчас живем в нестабильных условиях. У моего брата Дмитрия уже четыре раза срывался или переносился бой. Сейчас, судя по всему, будет еще один перенос.

«Волков стал мощнее, увереннее и прибавил в борьбе»

— У вас были спарринги с Александром Волковым?

— С Сашей мы проводили максимум по два раунда, потому что все постоянно менялись, народу было много.

— Вас просили подстраиваться под стиль Уолта Харриса? Волков ведь как раз готовился к поединку с ним.

— Нет, я работал так, как считал нужным. Я давно уже с Сашей не работал, много лет. С момента, как мы только подписались в Bellator, Волков помощнел, приобрел уверенность, прибавил в борьбе, в защите. Уже атакует в борьбе. Было интересно поработать с ним. Было непросто, потому что я не очень был готов функционально.

— То есть это было чуть ли не первое ваше с Волковым пересечение с момента вашего боя в 2013 году?

— Да. Мы вообще длительное время не виделись. Может, пересекались пару раз за все эти годы.

— Не вспоминали о том поединке? Может, как-то шутили по этому поводу.

— Нет. Мы встречались во время тренировочного процесса, оба были настроены на работу. Я вообще не любитель много разговаривать на тренировке. Как только начинаешь болтать, настрой уходит, и ты не можешь выполнить задачи, которые поставил перед собой. Если я прихожу с настроем на тренировку и начинаю чесать языком, то... Я и раньше говорил, что для меня нежелательно даже здороваться за руку перед тренировкой. Поэтому раньше всегда тренировался в пустом зале, чтобы прийти, качественно сделать работу и не распылять энергию. Это вопрос энергетики, внутреннего ощущения человека. Кто-то говорит, что это глупости, а кто-то чувствует энергию. Я в это верю и знаю, кто мне дает энергию, а кто ее забирает. Стараюсь копить ее, а не раздавать.

Саша Волков на всех тренировках ведет себя серьезно. К тому же это спарринги, мы не просто приходим потолкать друг друга. Очевидно, что Саша на руках поинтереснее, если мы говорим о технике. Было не до шуток.

«В 2014 году думал, что завершил карьеру»

— У вас есть дружественный промоушен, который начал новую жизнь, — Fight Nights. Вы же наверняка можете там выступить. Контракты бойцов с Bellator ведь не эксклюзивные.

— Сейчас, с учетом договоренностей с Bellator, это возможно. Вопрос в том, нужно ли это промоушенам. Я смотрю, наши промоушены ушли в бюджетный спортивный сегмент, больше дают возможностей молодым. Это правильно, ведь интерес к молодежи не меньше, чем интерес к топам. Наши промоушены ориентируются на молодых ребят, которые не так дорого стоят в плане экономики. Пока у меня не было предложений, хотя я рассмотрел бы что-нибудь, ведь уже долго нахожусь в простое. Сейчас вроде бы виден свет впереди, дай бог, чтобы он только приближался. Бой можно организовать, вопросов нет, Камил Гаджиев и другие промоушены все организуют на раз-два, но здесь есть вопрос экономики.

— То есть не готовы драться за небольшие деньги?

— Конечно, нет. Может, раньше был готов, но сейчас... Это же нужно отказываться от всего другого, а я сейчас, объективно, не готов уделять 95 процентов своего времени спорту. Есть и другие направления, которыми я занимаюсь помимо спорта, там тоже есть свои цели. Все это нужно раздвинуть, найти время и плотно уделить три месяца черновой работе в зале. За маленькие деньги это делать я не готов.

— Наметили для себя примерный срок, когда хотите провести бой в Bellator?

— Здесь сложно что-то прогнозировать с учетом обстановки в мире, но я надеюсь на возможность, которую мы проговорили с менеджерами Ризваном Магомедовым и Али Абдель-Азизом по получению визы. Есть понимание, почему раньше были отказы, мы попробовали решить все вопросы и снова подадим документы.

— Что именно, связанное с вашей работой, мешало вам получить визу?

— Ничего плохого не было, просто я давно работал в органах власти, с 2014 года. Скорее всего, все связано с этим. Пришло и подтверждение из-за океана, только не знаю, на каком уровне это выяснялось. Может, это просто чьи-то домыслы.

В любом случае объективных причин отказывать мне в визе не было. За все время моих выступлений в Bellator и поездок в США у меня никогда не возникало проблем с законом. Думал, что я указал в анкете что-то не так, как раньше. Одним из пунктов было место работы — может, там нашли какие-то противоречия? Может, это и так, но, скорее всего, все связано с профессиональной деятельностью. Когда я приехал на собеседование по продлению визы — а мне ее должны были продлить автоматом, — мне сказали: «Мы оставим у себя ваш паспорт до рассмотрения. Пришлем всю информацию на электронную почту». Спустя несколько дней мне на почту прислали дополнительные вопросы. На часть из них я ответил, на часть отвечать не стал, да и не имел права этого делать. Речь о профессиональной деятельности. Спустя три-четыре недели мне пришло уведомление об отказе, потом вернули паспорт.

Тут нет ничего критичного, не стоит посыпать голову пеплом. Думаю, к этому моменту у меня все равно была бы виза, потому что мы записывались на собеседование в другой стране, но последние события в мире остановили все. Не только оформление визы, но и турниры. Что делать, третьего не дано. Остается только заниматься теми направлениями, которыми я занимаюсь параллельно.

— В чем ваша мотивация? В деньгах, титулах?

— Если раньше была мотивация в титулах, то сейчас... Раньше я вообще не связывал свою спортивную деятельность с боями, все было на уровне «попробовать и испытать себя». Мне достаточно рано пришло предложение провести бой в Bellator, где-то через четыре боя в ММА. Тогда я стал засматриваться на чемпионство, посмотрел, кто чемпион организации в тяжелом весе. Если правильно помню, это был Коул Конрад, борец-вольник. Я посмотрел, как он ведет поединки. Он тогда только боролся, и я, считая себя неплохим борцом, подумал, что однозначно переиграл бы его. Тогда я и загорелся идеей, решил заняться ММА серьезнее. Мне понравился пояс, который я увидел на этом Конраде, мне очень захотелось провести с ним бой. Тогда была цель получить титул, а сейчас... В разные периоды я длительное время не тренировался. С 2014 по 2016 год практически не появлялся в зале по причине проблем со здоровьем. В те два года я сильно ощутил, как мне не хватает того, чем я занимался. Не зала или борьбы, а именно октагона, противостояния. Когда у тебя нет цели, соревновательной истории, тяжело заставлять себя заходить в зал. Я четко осознал это для себя и понял, что никогда не оставлю спорт.

У меня было много мыслей по поводу завершения карьеры. В 2014 году, когда я осознал, что завершаю, качество моей жизни изменилось не в лучшую сторону. Появились раздражительность, ощущение, будто у тебя что-то вырвали изнутри. Я долго не мог понять, в чем дело, почему не чувствую гармонии. А дело было именно в отсутствии цели. Помню, как встретился со специалистом по своей травме, он мне сказал: «Ты можешь продолжать, нет причин себя загонять». Первое, что я сделал после того, как вышел из кабинета врача, — отправил Камилу Гаджиеву сообщение со словами: «Кого будем бить первым?»

С первого же дня, как прилетел домой, начал тренироваться и почувствовал, что все вернулось на свои места. Учитывая, что я параллельно занимаюсь другой работой и сталкиваюсь с реальной жизнью вне спорта, я понимаю, что жизнь в спорте — совсем другое. Это понятный мне мир. Не потому, что я умею махать руками и ногами. Здесь белое — белое, а черное — черное. Любые спортивные интриги очевидны, ты сразу видишь, кто на что способен. Мне надо находиться в спортивном мире, я в нем вырос. Это дает силы, энергию, радость в жизни. Это сохраняет качество жизни, к которому ты привык за многие годы. Я получаю большое удовольствие от каждого посещения зала.

Если говорить о большой мотивации — сейчас я не вижу никаких объективных возможностей взять титул. Если это замаячит, если будет возможность — почему нет? Если титул появится на горизонте, как тот титул Bellator, — замечательно. Сейчас меня мотивируют объективные вещи. Сейчас я не понимаю, где буду выступать: в России, или же получу визу и это будет Bellator, или откроются другие возможности.

Исходя из практики моих последних пяти-шести лет жизни, я понимаю, что все меняется в один момент, как в хорошую, так и в плохую сторону. Сегодня ты думаешь о завершении карьеры, а завтра все круто меняется и открываются новые перспективы. Пример — Лешка Олейник. Он долго выступал в России, в какой-то момент просто ездил и зарабатывал деньги. И в какой-то момент появился шанс подписаться в UFC, и у него открылась вторая спортивная жизнь. Он просто попер вперед.

Определенно, силы и возраст еще позволяют мне совершить рывок, тем более что спортсмены в тяжелом весе — долгожители. Можно спокойно выступать до 40 лет при правильном отношении к своему телу. Недавно видел в Instagram картинку с бойцами из топ-15 UFC с подписью, сколько кому лет. Там практически всем около 40. Только Саша Волков, Павлович и еще пара ребят помладше. Всем топам больше 40 или около того. Тот же Андрюха Орловский, который воскресал несколько раз. Нужно отдать ему должное, он безгранично верит в себя, это помогает ему двигаться дальше.

Мотивация должна быть реальной, объективной, а завтра может появиться что-то, что поможет тебе загореться, открыть вторую жизнь.

— Значит, все могут быть спокойны: Виталий Минаков не собирается завершать карьеру до 40 лет?

— Совершенно точно могу сказать, что сейчас меня не посещают мысли о завершении карьеры, хотя раньше они возникали из-за определенных обстоятельств. Сейчас на меня это уже не влияет, я готов выступать ровно до того момента, до которого позволяют здоровье и внешние обстоятельства, связанные с возможностями выступать. Будут приглашать — буду выступать.

«Моя позиция не изменилась — я бы хотел провести бой с Харитоновым»

— Почему высмеяли Сергея Харитонова у себя в Instagram?

— Я не Харитонова высмеял, я посмеялся над всей ситуацией, над конфликтом между ним и Адамом Яндиевым. Возник конфликт, эмоциональный, да. Зачем потом напоказ выставлять это грязное белье? Это мужской конфликт, который должен был завершиться без фотоаппаратов, телекамер и комментариев блогеров и журналистов. Мне, откровенно говоря, было смешно. Хотя я нормально отношусь и к Адаму, и к Сергею, с уважением. Просто странно, что они выкинули всю эту историю в интернет, это дурно попахивает. А так — обычный мужской конфликт. У каждого своя правда. Чего лезть и копаться в том, что мы услышали? Мы все равно не узнаем, что за этим кроется, да нам это и не нужно. Хотелось бы пожелать, чтобы таких историй не возникало. Продолжение этого конфликта было уже не совсем мужским. Все конфликты мы должны решать сами, никого не подключая к этим вопросам.

— С другой стороны, было бы странно, если бы Харитонов молчал после нападения, ведь видео попало в интернет. Яндиеву тоже было сложно молчать после интервью Харитонова. Потом они урегулировали конфликт, нужно было дать этому какую-то огласку.

— Можно было бы и прокомментировать, но без подробностей. Сказать: «Да, был конфликт, мы сами разберемся». Харитонов дал повод задавать себе вопросы и начал отвечать на них. Адам тоже начал парировать, ему надо было как-то защищаться. В итоге мы перестирали столько грязного белья на всю страну... Они посмешили людей, вы же видите, какая была на самом деле негативная реакция. Зачем выносить этот сор на всеобщее обсуждение? Можно было решить все самим. Это выглядело бы достойно.

— Вы говорили, что хотели бы провести с Харитоновым бой. Ваша позиция по этому поводу не изменилась?

— Нет, не изменилась. Мы с Сергеем разговаривали на этот счет. Мне говорили, что Сергею несколько раз предлагали бой со мной, а он отказывался. Как я понял, было не так, он запросил серьезную сумму гонорара. Мы с ним как-то встретились в Америке, поужинали, поговорили. Он со своей стороны тоже прав, говоря: «Зачем нам драться за копейки?» С другой стороны, есть разумные пределы, есть рынок, максимальные цифры, которые есть для каждого из нас на определенный момент времени. Серега в принципе имеет право просить серьезный гонорар, ведь его имя достаточно громкое. Если когда-то это противостояние организуют, мы бы выступили.