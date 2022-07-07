Висенте Люке: «Рахмонов победит Чимаева, потому что он более техничный и умный боец»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (21-8) предполагает, что Шавкат Рахмонов (16-0) одолеет Хамзата Чимаева (11-0), потому что он более умный и техничный боец.

«Я бы поставил на Рахмонова, потому что он более техничный и умный боец, чем Чимаев, — сказал бразилец в интервью The Schmo. — При этом он реально опасный. Я знаю, о чем говорю, потому что я тренировался с ним и в стойке, и в грэпплинге. Тем не менее Чимаев силен, он это показал в бою против Гилберта Бернса. Однако Бернс все-таки сказал всем нам: «Эй, это не тот монстр, о котором все так говорили»».

Рахмонов победил 10 номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.