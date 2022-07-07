Генри Сехудо: «Если Чимаев поднимется в средний вес, у Адесаньи будут большие проблемы»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что непобежденный Хамзат Чимаев (11-0) имеет высокие шансы на победу над чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей (23-1).

«Я уверен, что если Чимаев поднимется в средний вес, то у Адесаньи будут большие проблемы, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo. — Думаю, что Чимаев прилагает много усилий, чтобы уложиться в полусреднюю весовую категорию. В конце концов он перейдет в средний вес и будет там ломать бойцов».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США). Эта победа позволила Чимаеву подняться на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.