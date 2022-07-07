Генри Сехудо жестко раскритиковал Адесанью: «Ему не следует давать главные бои»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что люди больше ждут шоу, которое Исраэль Адесанья (23-1) показывает при выходе в октагон, чем его боев.

«Он вышел под музыкальную тему Гробовщика, чтобы показать шоу, но он этого не сделал, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo. — Чувак больше не должен возглавлять турниры, потому что он побеждает решением судей. Единственный бой, в котором он реально убедительно победит крепкого бойца, — это первый бой против Уиттакера. Коста дрался без головы.

Я до сих пор не впечатлен Адесаньей. Думаю, что Перейра сможет одолеть его, потому что Перейра не уступает Адесанье в навыках в стойке, при этом у него чуть лучше защита. Не думаю, что Адесанья начнет бороться с ним, потому что он односторонний боец. Позорно, что в среднем весе нет бойца уровня Яна Блаховича.

Адесанья много болтает, но показывает скучные выступления. Если ты бросаешь вызовы другим, то ты должен сделать все, чтобы прикончить их. Такое ощущение, что люди больше ждут его шоу, которое он показывает, выходя в октагон, чем самих боев".

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.