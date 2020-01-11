В Таиланде боец атаковал рефери после поражения нокаутом
02:33
Китайский боец Ма Цзя Вен проиграл нокаутом монголу Шинечагтга Золтсетсегу на турнире промоушена One FC, который состоялся в пятницу в Бангкоке (Таиланд).
Поединок закончился на 55-й секунде первого раунда. Монгол сбил китайца правым оверхендом, тот стал падать лицом вниз, и рефери остановил бой. После этого Ма Цзя Вен схватил судью за ногу, попробовав сделать болевой прием.
Shinechagtga Zoltsetseg ?? finishes «Cannon» Ma Jia Wen ?? with a HUGE KNOCKOUT just 55 seconds into the first round! ? #WeAreONE #ONEChampionship #ANewTomorrow pic.twitter.com/wKJKd6A3mK— ONE Championship (@ONEChampionship) January 10, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...