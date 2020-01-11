В Таиланде боец атаковал рефери после поражения нокаутом.

Китайский боец Ма Цзя Вен проиграл нокаутом монголу Шинечагтга Золтсетсегу на турнире промоушена One FC, который состоялся в пятницу в Бангкоке (Таиланд).

Поединок закончился на 55-й секунде первого раунда. Монгол сбил китайца правым оверхендом, тот стал падать лицом вниз, и рефери остановил бой. После этого Ма Цзя Вен схватил судью за ногу, попробовав сделать болевой прием.