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В Таиланде боец атаковал рефери после поражения нокаутом

02:33
В Таиланде боец атаковал рефери после поражения нокаутом.
В Таиланде боец атаковал рефери после поражения нокаутом.

Китайский боец Ма Цзя Вен проиграл нокаутом монголу Шинечагтга Золтсетсегу на турнире промоушена One FC, который состоялся в пятницу в Бангкоке (Таиланд).

Поединок закончился на 55-й секунде первого раунда. Монгол сбил китайца правым оверхендом, тот стал падать лицом вниз, и рефери остановил бой. После этого Ма Цзя Вен схватил судью за ногу, попробовав сделать болевой прием.

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