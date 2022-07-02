Сидельников прокомментировал конфликт между Федором Емельяненко и Габдуллиным

Ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников поделился мнением о нерешенном конфликте между тренером и бывшим президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.

Ранее у Емельяненко возникли разногласия с Габдуллиным. В июне Емельяненко переизбрался на пост президента Союза ММА России, а Габдуллин стал вице-президентом организации.

«Пытался ли помирить Федора и Габдуллина? Нет. Это два взрослых человека, и я думаю, что они когда-нибудь найдут общий [язык], — сказал Сидельников «СЭ» после победы над Мальдонадо. — Очень обидно и досадно, что так происходит, все-таки для меня это два близких человека. Я ни разу не лез в их отношения. Это их личное дело. Даже не лезу туда. Даже не разбирался в том, кто прав, а кто виноват».

На турнире Ural FC, который проходил 1 июля в Перми, Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил бразильца Фабио Мальдонадо.