Сидельников рассказал о совете от Федора Емельяненко перед боем с Мальдонадо

Тяжеловес Кирилл Сидельников рассказал о совете от Федора Емельяненко перед боем с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Сегодня я ему позвонил, по-доброму пообщались, — сказал Сидельников «СЭ» после победы над Мальдонадо. — Он сказал: «Главное не торопись. Ты все можешь. Ты быстрее». Также сказал: «Поработал у клетки — и отошел. Главное не загоняться и не лезть в зарубу».

«После боя он просто поздравил, пока не общались, — продолжил он. — Завтра наберу ему, по-дружески пообщаемся».

Сидельников — ученик Федора Емельяненко. На турнире Ural FC, который проходил 1 июля в Перми, Сидельников техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Мальдонадо.