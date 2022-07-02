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Сегодня, 11:10

Сидельников рассказал о совете от Федора Емельяненко перед боем с Мальдонадо

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Сидельников (слева) и Федор Емельяненко.
Фото Соцсети Fedor Team

Тяжеловес Кирилл Сидельников рассказал о совете от Федора Емельяненко перед боем с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Сегодня я ему позвонил, по-доброму пообщались, — сказал Сидельников «СЭ» после победы над Мальдонадо. — Он сказал: «Главное не торопись. Ты все можешь. Ты быстрее». Также сказал: «Поработал у клетки — и отошел. Главное не загоняться и не лезть в зарубу».

«После боя он просто поздравил, пока не общались, — продолжил он. — Завтра наберу ему, по-дружески пообщаемся».

Сидельников — ученик Федора Емельяненко. На турнире Ural FC, который проходил 1 июля в Перми, Сидельников техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Мальдонадо.

Федор Емельяненко
ММА
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