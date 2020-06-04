«Прогнал допинг-офицеров». Российский боец рассказал, как получил пожизненную дисквалификацию в UFC

Российский боец Руслан Магомедов рассказал в интервью «СЭ», как получил пожизненную дисквалификацию от Американского антидопингового агенства (USADA), из-за которой навсегда потерял возможность выступать в UFC.

7 сентября 2016 года допинг-проба Магомедова дала положительный результат, было начато расследование. 29 октября 2016 года Руслан снова провалил проверку на допинг — в его пробе был обнаружен остарин. В феврале 2018-го было объявлено о двухлетней дисквалификации Магомедова (отсчет велся с 29 октября 2016-го). В октябре 2018 года в организме Руслана нашли следы анаболических стероидов, после чего он, по его словам, получил четырехлетнее отстранение. А весной 2019-го Американское антидопинговое агентство (USADA) отлучило бойца от участия в турнирах UFC навсегда. Это случилось после того, как он ответил отказом на требование допинг-офицера сдать пробу.

— Когда меня во второй раз отстранили на четыре года — перед пожизненным сроком — они (допинг-офицеры) сказали мне, что периодически будут ко мне приезжать в течение четырех лет — то есть в течение всего срока дисквалификации, — рассказал Магомедов. — Я когда это услышал, сказал им: «Идите вы все лесом!». Это и привело к тому, что мне дали пожизненную дисквалификацию. Я просто выгнал проверяющего после его слов. Они такие типа: «Мы четыре года будем к тебе ездить, ты чего расслабился?». Я ответил: «Никто ко мне не будет ездить, идите отсюда».

— Сами подумайте: вы сидите дома, месяц назад вам дали отстранение, а тут приходят два каких-то сальных мужика и говорят: «Чувак, мы к тебе еще четыре года будем приезжать, в любое время, хоть утром, хоть вечером, и будем тебя тестировать». Как бы вы отреагировали? Мне на тот момент было уже 32 года, я уже думал завязывать с ММА, а меня хотят четыре года тестировать. Я их просто прогнал советскими буквами, послал как можно дальше. Что за гон? — сказал боец.

— Он [допинг-офицер] сказал мне: «Вы должны, обязаны эти четыре года сдавать тесты, что вы возмущаетесь?» Мой темперамент не позволил мне промолчать, я сказал: «Давайте, идите отсюда, а то я вас сейчас в окно выкину». Это был седьмой этаж, кажется. Они поняли, что лучше встать и уйти. Еще он (Андрей) предупредил меня: «Смотрите, я вам устрою». Я ответил: «Устраивайте». Вот, он устроил мне пожизненную дисквалификацию, — рассказал Магомедов.

Магомедов провел в UFC c 2014 по 2015 год три боя, во всех победив решениями судей. Всего на его счету 15 побед и 1 поражение в ММА. Сейчас 33-летний Магомедов — боец лиги АСА. Ближайший поединок он проведет 24 июля на турнире АСА 107 — против американца Тони Джонсона. (Илья Андреев)

Сказал допинг-офицеру: если не уйдете, выкину вас в окно". Российский боец — о том, как его навсегда изгнали из UFC