Порье готов провести бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
10:22
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter отреагировал на вызов американца Тони Фергюсона чемпиону организации россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Фергюсон предложил Хабибу подраться 14 декабря на турнире в Лас-Вегасе, но если организация не проведет этот бой, Порье выразил готовность заменить Нурмагомедова.
— Если он не сможет этого сделать, то смогу я, — написал Порье.
Порье проводил последний бой в сентябре этого года на турнире UFC 242, где потерпел поражение от Нурмагедова.
If he can't make it. I can ???— The Diamond (@DustinPoirier) September 23, 2019