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Порье готов провести бой с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

10:22
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter отреагировал на вызов американца Тони Фергюсона чемпиону организации россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Фергюсон предложил Хабибу подраться 14 декабря на турнире в Лас-Вегасе, но если организация не проведет этот бой, Порье выразил готовность заменить Нурмагомедова.

— Если он не сможет этого сделать, то смогу я, — написал Порье.

Порье проводил последний бой в сентябре этого года на турнире UFC 242, где потерпел поражение от Нурмагедова.

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