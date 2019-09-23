Порье готов провести бой с Фергюсоном вместо Хабиба

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter отреагировал на вызов американца Тони Фергюсона чемпиону организации россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Фергюсон предложил Хабибу подраться 14 декабря на турнире в Лас-Вегасе, но если организация не проведет этот бой, Порье выразил готовность заменить Нурмагомедова.

— Если он не сможет этого сделать, то смогу я, — написал Порье.

Порье проводил последний бой в сентябре этого года на турнире UFC 242, где потерпел поражение от Нурмагедова.