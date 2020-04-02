«Парень не хочет драться. Он должен быть лишен своего титула». Фергюсон считает, что Хабиб знал, чем грозит поездка в Россию

Претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что Хабиб Нурмагомедов знал, что полет в Россию помешает турниру UFC 249. Ранее 31-летний россиянин сообщил, что бой с 36-летним американцем не состоится из-за распространения коронавируса.

— Очевидно, я был очень расстроен, — сказал Фергюсон в интервью ESPN. — Конечно, сейчас немного взбешен, у Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.

Я же всегда готов сражаться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Все хотят этот бой, поэтому, если он хочет этот бой... Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Он же говорил, что ему тяжело было сбросить вес. Для меня очевидно, он убежал. Хабиб знал, что мог сделать, чтобы спасти это шоу. Он не хотел рисковать. Это довольно сложно объяснить, но он просто выкрутился.