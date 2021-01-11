Монсон: «Скоро мы увидим чемпионов мира по джиу-джитсу из России»

Боец ММА Джефф Монсон обьявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и джиу-джитсу. Он рассказал о своих планах по развитию спорта в России.

— В этом месяце я собираюсь открыть две школы джиу-джитсу в Уфе. Сейчас хочу сконцентрироваться на тренерской и промоутерской работе — джиу-джитсу, ММА, хочу открывать школы в местах, где у людей нет возможности тренироваться, — поведал Монсон «СЭ». — Сейчас идут переговоры с министерством спорта Башкортостана. Собираемся открыть несколько школ в этом регионе. В России лучшая школа борьбы — самбо, дзюдо. Поэтому, думаю, в скором времени мы увидим чемпионов по джиу-джитсу из России.

Также хочу сконцентрироваться на помощи детям, у которых нет родителей. В планах — открыть детский дом.

(Константин Колмаков)