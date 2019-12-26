Магомед Исмаилов: «Позже измерим, с какой скоростью падает Александр Емельяненко»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов пообещал нокаутировать своего будущего соперника Александра Емельяненко.

«А с какой, интересно, скоростью падает Александр?! Чуть позже измерим и этот скоростной показатель!» — написал Исмаилов в комментариях к ролику Емельяненко-младшему в Instagram.

33-летний Исмаилов неоднократно вызывал 38-летнего Емельяненко на бой. Исмаилов выступает в среднем весе (до 83,9 кг), но, по его словам, будет комфортно чувствовать себя в тяжелом дивизионе (свыше 93 кг).

Исмаилов провел в ММА 18 боев (15 побед, 2 поражения, 1 ничья). У Емельяненко — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья.