Кейн Веласкес и Брок Леснар проведут бой на турнире по рестлингу

Бывшие чемпионы UFC американцы Кейн Веласкес и Брок Леснар сразятся на шоу рестлинг-промоушена WWE — Crown Jevel, которое пройдет 31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.



Там же состоится поединок между экс-чемпионом мира по боксу в тяжелом весе (IBF, WBA, WBO, IBO) британцем Тайсоном Фьюри и американским рестлером Брауном Строуманом.



Шоу пройдет на стадионе имени Короля Фахда, который вмещает 67 тысяч зрителей.

Веласкес дебютировал в рестлинге в августе этого года — это произошло на шоу мексиканского промоушена ААА. В начале октября он появился на шоу WWE, атаковав Леснара.

Леснар выступает в прорестлинге с 2000 года. В 2007-м он решил попробовать в ММА и уже в 2008-м завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Леснар дважды защитил титул, а в октябре 2010-го утратил его, проиграв техническим нокаутом Веласкесу.

37-летний Веласкес провел последний бой в ММА 17 февраля 2019 года, уступив нокаутом камерунцу Франсису Нганну.



42-летний Леснар не появлялся в октагоне с 9 июля 2016 года. Тогда он победил единогласным решением судей новозеландца Марка Ханта, однако результат поединка был аннулирован, поскольку позже американец был уличен в употреблении допинга.