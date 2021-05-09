Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Канело — о победе над Сондерсом: «Я сломал ему лицо. Он не смог бы продолжить поединок»

10:20
Теги:

Чемпион мира WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес по прозвищу Канело прокомментировал победу над Билли Джо Сондерсом.

«Сказать особо нечего. Он отличный боксер. Рад, что он принял этот бой. Я продолжаю творить историю. Я доволен достигнутыми результатами. Отпраздную победу с родными и близкими, и буду дальше творить историю. Планирую сразиться за еще один пояс», — заявил Канело на пресс-конференции после боя.

«Я был уверен в том, что не сможет продолжить поединок, так как его область щеки была разбита. Я сломал ему лицо. Я же говорил ранее, что включусь в 7-м раунде. Это и случилось».

Вечер бокса с участием Канело состоялся 8 мая (утром 9 мая по московскому времени) в Техасе. Альварес победил Сондерса после того, как британец отказался выходить на девятый раунд из-за разбитой щеки. Теперь на счету 30-летнего мексиканца 55 побед (37 нокаутом), 2 ничьи и 1 поражение.

Читайте также

За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
Две результативные передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»
Россия в финале чемпионата мира! Наши керлингистки перешагнули через олимпийских чемпионок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд