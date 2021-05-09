Чемпион мира WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес по прозвищу Канело прокомментировал победу над Билли Джо Сондерсом.

«Сказать особо нечего. Он отличный боксер. Рад, что он принял этот бой. Я продолжаю творить историю. Я доволен достигнутыми результатами. Отпраздную победу с родными и близкими, и буду дальше творить историю. Планирую сразиться за еще один пояс», — заявил Канело на пресс-конференции после боя.

«Я был уверен в том, что не сможет продолжить поединок, так как его область щеки была разбита. Я сломал ему лицо. Я же говорил ранее, что включусь в 7-м раунде. Это и случилось».

Вечер бокса с участием Канело состоялся 8 мая (утром 9 мая по московскому времени) в Техасе. Альварес победил Сондерса после того, как британец отказался выходить на девятый раунд из-за разбитой щеки. Теперь на счету 30-летнего мексиканца 55 побед (37 нокаутом), 2 ничьи и 1 поражение.