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Исмаилов — о бое со Шлеменко: «Да будет рубка»

22:08
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко через Instagram анонсировал бой против россиянина Магомеда Исмаилова. Ранее они договорились о поединке летом 2022 года.

«Срочные новости. Мага, я принимаю вызов», — написал Шлеменко.

Исмаилов ответил на пост Шлеменко.

«Да будет рубкааааааа», — написал Исмаилов в комментариях.

«Еще какая», — ответил Шлеменко.

35-летний Исмаилов в своем последнем бою в октябре 2021 года на AMC Fight Nights 105 проиграл Владимиру Минееву.

37-летний Шлеменко также в октябре на турнире Eagle FC по очкам победил Артура Гусейнова.

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Роман Шишов все материалы автора
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