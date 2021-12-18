Исмаилов — о бое со Шлеменко: «Да будет рубка»
22:08
Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко через Instagram анонсировал бой против россиянина Магомеда Исмаилова. Ранее они договорились о поединке летом 2022 года.
«Срочные новости. Мага, я принимаю вызов», — написал Шлеменко.
Исмаилов ответил на пост Шлеменко.
«Да будет рубкааааааа», — написал Исмаилов в комментариях.
«Еще какая», — ответил Шлеменко.
35-летний Исмаилов в своем последнем бою в октябре 2021 года на AMC Fight Nights 105 проиграл Владимиру Минееву.
37-летний Шлеменко также в октябре на турнире Eagle FC по очкам победил Артура Гусейнова.
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