Шлеменко: «Мы с Исмаиловым получим самые большие гонорары в карьере»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал, что он и Магомед Исмаилов заработают самые большие гонорары в карьере.

«Вы так говорите, как будто бы он только у меня будет самый большой, — улыбаясь ответил Шлеменко. — Мага, конечно же, не скажет, но я вам хочу сказать, что и у Маги — это самый большой гонорар в его жизни».

«На месте Маги — да, там никакой бы боец не отказался. Он на поражении, и он получает отличнейшие деньги. Наверное, самые большие деньги в своей жизни. Вдобавок у него отличнейшая возможность реабилитироваться и вернуться, и, вместо меня, опять попробовать подраться с Вовой [Минеевым], правильно? Я даю ему такую возможность. Для меня это большие деньги, но у меня есть и другие варианты. Например, с тем же Камилом Гаджиевым мы еще не разговаривали. И я не знаю, что он здесь может предложить. То же самое с UFC. С ними пока тоже нет пока разговоров. Также Хабиб анонсировал заход в США, и у него пройдет первый турнир в США. Вот и все. Может быть у Хабиба еще намного будут интереснее условия. И, возможно, у него будет интереснее выступать».

Ожидается, что бой Шлеменко — Исмаилов состоится в июле 2022 года на одном из будущих турниров лиги RCC в Екатеринбурге.