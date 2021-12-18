«Не привык отказываться от вызовов». Шлеменко прокомментировал предстоящий бой против Исмаилова

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке против российского бойца Магомеда Исмаилова. Ранее они договорились о бое летом 2022 года.

«Долго над предложением Маги Исмаилова не думал. Да и что тут думать? Не привык отказываться от вызовов. Мага — серьёзный соперник. Здесь всё на высшем уровне: бой, гонорары, прогнозы и медийка. Наш поединок предвещает быть очень крутым противостоянием — по этой причине я и согласился», — цитирует «Чемпионат» Шлеменко.

35-летний Исмаилов в своем последнем бою в октябре 2021 года на AMC Fight Nights 105 проиграл Владимиру Минееву.

37-летний Шлеменко также в октябре на турнире Eagle FC по очкам победил Артура Гусейнова.