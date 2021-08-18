Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном преимуществе Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем отличается его спарринг-партнер и друг Ислам Махачев от всех остальных бойцов.

«У нас не принято хвалить в глаза. В отличие от других бойцов, конечно же, не от всех, а от многих, где бы ни был, Ислам везде тренируется, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Gorilla в Москве. — Он всегда тренируется, всегда сфокусирован, и он знает, что он хочет. Есть много бойцов, которые хотят и то, и то. На двух стульях не усидишь. Сейчас я на одном стуле, если второй будет, то он будет пустой. Ислам в отличие от многих знает, что он хочет. Он тренируется».

Махачев (20 побед, 1 поражение) проведет следующий бой 30 октября в Абу-Даби, где он встретится с экс-чемпионом UFC в легком дивизионе Рафаэлем дос Аньосом. В случае победы Махачев может подраться за пояс сильнейшей лиги.