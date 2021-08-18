Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о российском тяжеловесе UFC Александре Волкове и его дальнейшей судьбе в сильнейшей лиге мира.

«Волков — один из самых лучших бойцов в нашей стране, который представляет нас в UFC, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Gorilla в Москве. — Но, когда приходят большие бои... Сирилу Гану он проиграл. Шел хорошо, но он проиграл ему. Шел хорошо — проиграл Деррику Льюису. И возраст тоже его. Сколько можно? Так что я думаю, что он где-то рядом, но, когда приходят большие бои, он не выигрывает».

«Я не говорю про конкуренцию, а говорю про результат, — продолжил Хабиб. — Теперь, чтобы подняться заново и стать претендентом, ему нужно два года. А есть ли у него эти два года? Это же большой вопрос. Если не ошибаюсь, он же мой ровесник? Да? Там есть тот же Сирил Ган, который его выиграл, — он никуда не ушел. Кертис Блейдс, который его выиграл, он тоже никуда не ушел. Деррик Льюис, который его выиграл, тоже никуда не ушел. Уйма бойцов, которые его выигрывали. Я здесь не стараюсь критиковать Волкова. Мой отец очень сильно за него переживал, болел. У них были очень хорошие отношения, очень хорошо общались, и я их тренера знаю. Но что есть, то есть».

Следующий поединок с участием Александра Волкова пройдет 30 октября в Абу-Даби, где он встретится с Марчином Тыбурой. В своем прошлом бою Драго уступил судейским решением французу Сирилу Гану.