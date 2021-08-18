Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему снялся с боя против Родригеса

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему снялся с боя против Даниэля Родригеса в рамках турнира UFC on ESPN 26, который должен был пройти 17 июля в Лас-Вегасе.

«За три недели до боя на спаррингах сломал нос, а также получил частичный разрыв связок на обоих коленях. Еще каким-то образом у меня появился камень в мочеточнике. Из-за этого я мучился, поэтому пришлось прилететь в Россию и провести операцию», — рассказал Абубакар журналистам на пресс-конференции в Москве.

В марте 31-летний Нурмагомедов одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.