Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему снялся с боя против Родригеса
13:48
Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему снялся с боя против Даниэля Родригеса в рамках турнира UFC on ESPN 26, который должен был пройти 17 июля в Лас-Вегасе.
«За три недели до боя на спаррингах сломал нос, а также получил частичный разрыв связок на обоих коленях. Еще каким-то образом у меня появился камень в мочеточнике. Из-за этого я мучился, поэтому пришлось прилететь в Россию и провести операцию», — рассказал Абубакар журналистам на пресс-конференции в Москве.
В марте 31-летний Нурмагомедов одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.
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